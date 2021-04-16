موسكو، روسيا (CNN)-- قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الكرملين نصح السفير الأمريكي لدى روسيا جون سوليفان، بالعودة إلى واشنطن العاصمة لإجراء مشاورات "مفصلة" و "جادة".

وقال لافروف إن السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف لا يزال في موسكو ويواصل المشاورات. تم استدعاء أنتونوف إلى روسيا في مارس/ آذار بعد تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي رد بالإيجاب عندما سُئل عما إذا كان يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قاتلاً.

وقال بايدن أيضًا إن الزعيم الروسي "سيدفع ثمنًا" لجهوده لتقويض الانتخابات الأمريكية لعام 2020.

وأضاف لافروف أن يوري أوشاكوف، مساعد بوتين للسياسة الخارجية، أخبر السفير الأمريكي اليوم أنه يوصي بعودته إلى واشنطن.