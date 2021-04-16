موسكو، روسيا (CNN)-- أصدرت وزارة الخارجية الروسية هذه "الرسالة إلى وسائل الإعلام" لكبار المسؤولين الحكوميين الأمريكيين الذين لن يسمح لهم بدخول روسيا. يأتي البيان بعد عقوبات كبيرة على روسيا أعلنتها إدارة جو بايدن.

بينما قال السفير الأمريكي في روسيا، جون سوليفان، إنه لم يتم تلق "مراسلات دبلوماسية رسمية" بشأن إجراءات الحكومة الروسية ضد الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الروسية إنه "ردًا على العقوبات المفروضة على المسؤولين الروس التي فرضتها الإدارة الأمريكية في 2 مارس/أذار 2021، سيتم منع الدخول إلى الاتحاد الروسي أمام المسؤولين الحاليين والسابقين الأمريكيين رفيعي المستوى والشخصيات المشاركة في تنفيذ الإجراءات المناهضة لروسيا".

وشملت قائمة المسؤولين الأمريكيين الممنوعين من الدخول إلى روسيا:

ميريك بريان غارلاند، المدعي العام للولايات المتحدة

مايكل كارفاخال، مدير مكتب السجون الفيدرالي بالولايات المتحدة

أليخاندرو نيكولاس مايوركاس، وزير الأمن الداخلي الأمريكي

سوزان رايس، مستشارة السياسة الداخلية لرئيس الولايات المتحدة، سفيرة الأمم المتحدة السابقة ومستشارة الأمن القومي

كريستوفر آشر وراي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي

أفريل دانيكا هينز، مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية

بالإضافة إلى ذلك، فإن دخول البلاد محظور على جون روبرت بولتون، المساعد السابق للرئيس للأمن القومي والممثل الدائم لدى الأمم المتحدة، وروبرت جيمس وولسي جونيور، المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية.

مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة غير المسبوقة للتعقيدات التي أثارتها واشنطن في العلاقات الروسية الأمريكية، فقد تقرر الخروج عن الممارسة المعتادة المتمثلة في عدم "إبراز" الإجراءات المضادة التي يتخذها الجانب الروسي علنًا، حسب بيان الخارجية الروسية.