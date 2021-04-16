الشرطة تستجيب لما وصفته بـ"وضع ضحايا جماعي" في انديابوليس بأمريكا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أعلنت الشرطة الأمريكية استجابتها لما وصفته بوضع "ضحايا جماعي" في منطقة انديابوليس وفقا لما قاله جين كوك، المتحدث باسم الشرطة في المدينة.

وأوضح كوك أن الحادث وقع في منشأة تابعة لـ"FedEx" الواقعة بعنوان 8951 على شارع ميرابيل، لافتا إلى أن الشرطة موجودة في الموقع وتقوم بجمع المعلومات في الوقت الحالي، دون تقديم أي تفاصيل إضافية.

وفي تغريدة نشرتها ولاية انديانا على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، فإن الطرق الرئيسي رقم i-70 أغلق بالاتجاهين نظرا لأنشطة الشرطة في الموقع.