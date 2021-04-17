روسيا.. اعتقال القنصل الأوكراني في سان بطرسبرغ "متلبسا"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلنت أجهزة الأمن الروسية اعتقال القنصل الأوكراني في سان بطرسبورغ، أليكساندر سوسونيوك، السبت، زاعمة حصوله على معلومات سرية من قاعدة البيانات الخاصة بوكالات إنفاذ القانون وأجهزة الأمن الروسية.

وذكر الأمن الروسي في بيانه أن سوسونيوك اعتُقل متلبسا الجمعة، مشيرة إلى أن هذا الفعل لا يتماشى مع المهام القنصلية الخاصة بالبعثات والدبلوماسية ويعتبر سلوكا "معاديا" لروسيا.

وأشارت أجهزة الأمن الروسية أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق القنصل الأوكراني بما يتوافق مع القانون الدولي.

ويأتي هذا الااعتقال في ظل توتر بالعلاقات بين موسكو وكييف في الأسابيع الماضية، بعد تحركات عسكرية روسية على الحدود وفي منطقة القرم.