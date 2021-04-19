(CNN)-- قُتل ثلاثة أشخاص في إطلاق نار في مقاطعة أوستن – ترافيس بولاية تكساس الأمريكية، الأحد، وفقًا لتغريدات بثتها المقاطعة عبر تويتر.

وقالت شرطة أوستن، في تغريدة على تويتر، إن إطلاق النار يبدو "حالة داخلية منعزلة".

وتعرفت الشرطة على المشتبه به الذي لا يزال طليقا، وهو ستيفن نيكولاس بروديريك البالغ من العمر 41 عامًا.

من غير المعروف ما إذا كان برودريك قد فر سيرًا على الأقدام أو في سيارة، وتشعر السلطات بالقلق من أنه قد يكون مختبئًا أو يأخذ رهينة، وفقًا لرئيس شرطة أوستن المؤقت جوزيف تشاكون.

وقال تشاكون: "من الواضح أن هذه مأساة. لدينا أشخاص فقدوا حياتهم هنا. الخطر لا يزال مرتفعًا في هذه المرحلة".

استجابت شرطة أوستن وخدمات إطفاء الحرائق والطوارئ الطبية إلى الحادث في حوالي الساعة 11:42 صباحًا بالتوقيت المحلي، حيث عثروا على ثلاثة أشخاص أصيبوا بأعيرة نارية، وفقًا للمسؤولين.

وكان الضحايا الثلاثة - امرأتان ورجل - يعرفون بروديريك، وفقًا لقائد الشرطة.

وما يزال الدافع وراء الحادث غير معروف حاليا.