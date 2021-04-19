الشرطة الدنماركية تعلن العثور على كمية كبيرة من المتفجرات

كوبنهاغن، الدنمارك (CNN)-- أعلنت الشرطة الدنماركية، الاثنين، العثور على كمية كبيرة من المتفجرات، تم ضبطها، الأحد، في حي سوندبي بجزيرة أماجر بالقرب من العاصمة كوبنهاغن.

وقالت الشرطة إنه تم العثور على إجمالي 206.4 كيلوجرام من المتفجرات، وأضافت الشرطة أنه تم اعتقال شخصين يبلغان من العمر 21 و54 عاما على صلة بالعملية.

وقال مفتش الشرطة هنريك أندرسن، رئيس منظمة مكافحة الجريمة على الحدود بين الدنمارك والسويد: "نحن، بالطبع، مرتاحون جدًا لأن المتفجرات لم تعد في أيدي المجرمين".

وأضاف: "لم يكن هناك خطر مباشر على الجيران في المكان الذي تم فيه تخزين المتفجرات، لكن مثل هذا الشيء ليس للمتعة"، وتابع بالقول: "هذه قضية خطيرة للغاية".

وأكدت الشرطة الدنماركية أنها لم تجد أي خطر مباشر لإمكانية حدوث انفجار في مكان تخزين المتفجرات.