جورج بوش يعبر عن "صدمته" من تفاعل الناس على صداقته مع ميشيل أوباما

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—عبّر الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش عن "صدمته" من الأسلوب الذي يتعامل فيه الناس والطريقة التي يروا فيها صداقته من سيدة أمريكا الأولى السابقة، ميشيل أوباما.

وقال بوش في مقابلة على قناة CBS، صباح الأحد: "الشعب الأمريكي كان متفاجئا جدا من أن ميشيل أوباما وأنا يمكن أن نكون صديقين"، مضيفا أن ""الأمريكيون يشهدون استقطابا كبيرا في تفكيرهم لدرجة أنهم لا يستطيعون تخيل أن يكون جورج دبليو بوش وميشيل أوباما صديقين."

من جهتها علقت لورا بوش، سيدة أمريكا الأولى السابقة على ذلك في المقابلة ذاتها قائلة: "كانت صداقة".

وفي المقابلة ذاتها وجه جورج بوش كلامه للكونغرس داعيا إياه لتخفيف "النبرة العالية" الموجهة لقضية الهجرة، لافتا إلى أنه يأمل في أن ذلك سيؤدي إلى "وضع نبرة أكثر احترامًا" للمهاجرين وسيدفع صوب المزيد من التغيير في السياسة.