دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر الجنرال محمد إدريس ديبي، عقب الإعلان عن مقتل والده الرئيس التشادي إدريس ديبي، بياناً على الموقع الرسمي للرئاسة، يحدد فيه الخطوات الفورية في أعقاب مقتل والده، وموقعا على البيان كـ"رئيس".

وأعلن الجيش التشادي، الثلاثاء، مقتل إدريس ديبي متأثرا بإصابته على الجبهة خلال معارك مع المتمردين شمال البلاد، عن عمر يناهز 68 عاما، وذلك غداة إعلان فوزه بالانتخابات لولاية رئاسية سادسة، وكان ديبي يحكم تشاد منذ 30 عاما.

وقرر الجيش التشادي تشكيل مجلس عسكري برئاسة الجنرال محمد إدريس ديبي، نجل الرئيس الراحل، والبالغ من العمر 37 عاما، لقيادة البلاد لمدة 18 شهرا، كفترة انتقالية.

وقال الجنرال محمد، في البيان الذي وقعه كرئيس، إن "المجلس العسكري الانتقالي سيضمن الاستقلال الوطني وسلامة الأراضي والوحدة الوطنية واحترام المعاهدات والاتفاقيات الدولية"، معلنا عن فترة حداد وطنية لمدة 14 يوماً.

وأعلن الجنرال حل الحكومة والمجلس الوطني (البرلمان)، وتشكيل حكومة انتقالية، وفرض حظر تجول على مستوى البلاد من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 5 صباحاً، وإغلاق الحدود البرية والجوية حتى إشعار آخر.

وقال الجنرال محمد إنه "ستقام مؤسسات جمهورية جديدة في نهاية الفترة الانتقالية من خلال تنظيم انتخابات حرة وديمقراطية وشفافة وفق روح التضحية التي كافح من أجلها المارشال التشادي طوال حياته حتى أنفاسه الأخيرة".