الجيش الألماني يبلغ البرلمان بموعد الانسحاب من أفغانستان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الجيش الألماني وقف مهمة دعم قوات حلف شمال الأطلسي أو ما يُعرف باسم "ناتو" في أفغانستان، موضحا خطط الانسحاب أمام البرلمان بالبلاد.

وكانت وزارة الدفاع الألمانية قد أطلعت أعضاء البرلمان الألماني، الأربعاء بشأن المداولات، والتي بموجبها يمكن تبكير موعد الانسحاب من 11 أيلول/ سبتمبر إلى 4 تموز/ يوليو، وفقا لما نقلته قناة DW الألمانية بنسختها العربية عن وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع في تصريحات للوكالة الألمانية: "في الوقت الحالي يفكر مقر الدعم الحازم في كابول في تقصير فترة الانسحاب ليصبح في الرابع من تموز/يوليو المقبل. الدول المشاركة تدرس حاليا التحديات والعواقب الناتجة. ويبقى القرار النهائي بشأن الموعد النهائي الحقيقي لمجلس الناتو".

وأضاف المتحدث: "نحن الآن نواجه مهمة لوجستية صعبة"، مضيفا أن الجيش الألماني مستعد لذلك. وأنه سيُجرى نقل المواد التي لا تزال مطلوبة عبر الجو عقب الاستغناء عن الجدول الزمني، وفقا لما نقلته DW.