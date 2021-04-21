9 حقائق عن الملكة إليزابيث في ذكرى ميلادها الـ95

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يصادف اليوم 21 أبريل/ نيسان ذكرى الميلاد الـ 95 للملكة إليزابيث الثانية. ويأتي ذلك بعد حوالي أسبوعين من وفاة زوجها الأمير فيليب عن عمر يناهز 99 عاماً.

الملكة إليزابيث هي سادس امرأة تتولى العرش البريطاني وأطول فترة حكم. في سبتمبر 2015، تجاوزت الرقم القياسي الذي حققته جدتها الكبرى الملكة فيكتوريا، التي حكمت لمدة 63 عاماً وسبعة أشهر. وقد سميت على اسم والدتها الملكة إليزابيث، وجدتها الكبرى لوالدها الملكة ألكسندرا وجدتها لوالدها.

وقد استملت اللقب الرسمي بعد 26 مارس 1953: إليزابيث الثانية، ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وملكة الممالك والأقاليم الأخرى، رئيسة الكومنولث، المدافعة عن الإيمان.

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