لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أعلنت الشرطة البريطانية، الأربعاء، إخلاء محطة "لندن بريدج"، وهي محطة مركزية للقطارات ومترو الأنفاق وسط لندن، بعد بلاغات عن طرد مشبوه على متن أحد القطارات.

وقالت شرطة النقل البريطانية لـCNN إنه "تم استدعاء الضباط إلى محطة لندن بريدج في الساعة 12.33 ظهرا (بتوقيت لندن)، بعد بلاغات عن طرد مشبوه على متن قطار".

وأضافت شرطة النقل أنه "تم إغلاق المحطة كإجراء احترازي بينما يقوم الضباط المتخصصون بفحص الطرد وتقييم المخاطر".

في الوقت نفسه، أعلنت شركة السكك الحديدية الوطنية، عبر حسابها على تويتر، وقف تشغيل القطارات حتى إشعار آخر.

وبعد فترة وجيزة، أعلنت الشرطة إعادة فتح محطة لندن بريدج، وقالت إن الضباط المتخصصين فحصوا الطرد وتأكدوا من عدم خطورته.