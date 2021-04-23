معظمها عربية.. ما هي الدول الأعلى تطبيقاً لأحكام الإعدام في 2020؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وفقاً لتقرير منظمة العفو الدولية سُجلت 483 حالة إعدام في 18 دولة خلال عام 2020، بانخفاض قدره 26٪ مقارنة مع 657 في 2019. ويمثل هذا الرقم أقل عدد من عمليات الإعدام التي سجلتها منظمة العفو الدولية في العقد الماضي.

وذكر التقرير بأن معظم عمليات الإعدام المعروفة نُفذت في الصين وإيران ومصر والعراق والسعودية - بهذا الترتيب. لتبقى الصين الأولى عالمياً في تنفيذ عقوبة الإعدام – ولكن ما تزال أعداد عمليات عقوبة الإعدام في الصين غير معروفة بسبب تصنيف هذه البيانات على أنها من أسرار الدولة. الرقم العالمي البالغ 483 على الأقل يستثني الآلاف من عمليات الإعدام التي يُعتقد أنها نُفذت في الصين.

ومن ضمن التقرير، تم تنفيذ 88٪ من جميع عمليات الإعدام المسجلة في أربع دول فقط - إيران ومصر والعراق والسعودية. حيث سجلت مصر أكثر من ثلاثة أضعاف عمليات الإعدام المبلغ عنها (من 32 على الأقل إلى 107 على الأقل).

عمليات الإعدام المسجلة في العراق انخفضت بأكثر من النصف (من 100 في 2019 إلى 45 في 2020). وانخفضت عمليات الإعدام في السعودية بنسبة 85٪، من 184 في 2019 إلى 27 خلال 2020.

في نهاية عام 2020، ألغت 108 دول (غالبية دول العالم) عقوبة الإعدام في القانون بالنسبة لجميع الجرائم، وألغت 144 دولة عقوبة الإعدام في القانون أو الممارسة.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على الدول العربية المطبقة لقانون الإعدام في عام 2020 بحسب تقرير منظمة العفو الدولية.