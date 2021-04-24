أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- توصل زعماء دول جنوب شرق آسيا إلى توافق من خمس نقاط بشأن ميانمار في قمة الآسيان في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، السبت، وفقا لبيان رئيس التكتل.

واتفق القادة على أنه يجب أن يكون هناك "وقف فوري للعنف" و "حوار بناء" يجب أن يتم من أجل حل سلمي. كما يجب أن يقوم مبعوث خاص من الآسيان "بتسهيل الوساطة في الحوار" وينبغي أن يزور وفد ميانمار. كما ينبغي أن تقدم الآسيان المساعدة الإنسانية.

كما أعرب القادة عن "قلقهم العميق بشأن الوضع في البلاد، بما في ذلك تقارير عن سقوط قتلى وتصعيد للعنف"، و "استمعوا أيضًا إلى دعوات للإفراج عن جميع السجناء السياسيين بمن فيهم الأجانب"، بحسب البيان.

وكان القائد العسكري في ميانمار مين أونغ هلاينغ حاضرًا في القمة الإقليمية، وهو أول ظهور دولي له منذ توليه السلطة في انقلاب عسكري في الأول من فبراير/شباط الماضي.