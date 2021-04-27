أمريكا تستثني هذه الفئات من حظر السفر المفروض بسبب كورونا

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أن الطلاب والصحفيين وبعض الأكاديميين وأولئك "الذين يقدمون دعماً حيوياً للبنية التحتية" من البلدان المتضررة من قيود السفر بسبب كورونا يمكنهم دخول الولايات المتحدة بموجب استثناء "المصلحة الوطنية".

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان: "تماشيا مع التزام وزارة الخارجية بتسهيل السفر المشروع إلى الولايات المتحدة، قرر الوزير أنتوني بلينكن تطبيق العديد من الاستثناءات بموجب المصلحة الوطنية على قيود السفر السارية حالياً نتيجة لوباء COVID-19".

وأضافت الخارجية الأمريكية: "الطلاب الذين يسعون إلى بدء الدراسة في الخريف، وبعض الأكاديميين والصحفيين والأفراد الذين يقدمون دعماً حيوياً للبنية التحتية من البلدان المتأثرة بقيود COVID-19 الجغرافية، يمكنهم الآن التأهل للحصول على استثناء المصلحة الوطنية". وتابعت بالقول: "يشمل ذلك المتقدمين المؤهلين الذين كانوا موجودين في البرازيل أو الصين أو إيران أو جنوب إفريقيا".

وأكدت الخارجية الأمريكية أن "جائحة كورونا تواصل الحد من عدد التأشيرات التي تستطيع سفاراتنا وقنصلياتنا في الخارج معالجتها. كما هو الحال دائماً، يجب على المتقدمين للحصول على التأشيرة التحقق من الموقع الإلكتروني الخاص بأقرب سفارة أو قنصلية للحصول على أحدث المعلومات حول توفر مواعيد التأشيرات".

وأضافت: "مع تطور الوضع العالمي، تواصل الوزارة البحث عن طرق لمعالجة المزيد من طلبات التأشيرة، بما يتماشى مع الإرشادات القائمة على العلم من السلطات الصحية، ومع مراعاة صحة وسلامة الموظفين والمتقدمين كأولوية لنا".