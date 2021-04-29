(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأربعاء، إنه ينظر إلى التحديات التي تنتظر البلاد على أنها مسألة ما إذا كانت الديمقراطية يمكن أن تنجح في القرن الحادي والعشرين.

متحدثا في فترة ما بعد الظهر مع اقتراب يومه المائة في المنصب، وقبل ساعات فقط من خطابه الأول في جلسة مشتركة للكونغرس، قال بايدن إن هذه اللحظة من الزمن محورية.

وأظهر استطلاع جديد لشبكة CNN أن غالبية الأمريكيين يؤيدون بايدن وأولوياته في المائة يوم الأولى.

وقال بايدن لمجموعة صغيرة من شبكات في البيت الأبيض: "سيكتبون عن هذه النقطة في التاريخ. ليس عن أي منا هنا، ولكن حول ما إذا كانت الديمقراطية يمكن أن تعمل في القرن الحادي والعشرين أم لا".

تابع بايدن: "كما تعلم، الأشياء تتحرك بسرعة كبيرة. الأشياء تتغير بسرعة كبيرة في العالم، في العلوم والتكنولوجيا ومجموعة كاملة من القضايا الأخرى، وهذا - السؤال هو: هل يمكنك الحصول على إجماع في الإطار الزمني الذي يمكن أن ينافس الاستبداد؟"

تعد مسألة الاستبداد مقابل الديمقراطية أمرًا محوريًا في العلاقة بين الولايات المتحدة والصين، وهو أمر قال بايدن إنه ناقشه بشكل مطول مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. وقال بايدن إن شي يراهن على أن "الديمقراطية لا يمكنها - ولا تستطيع - مواكبة" الصين.

يراهن بايدن على الديمقراطية - وهذا، في رأيه، سيتطلب إجماعًا واستثمارات كبيرة. سيكون إجماع الكونغرس محوريًا في هذا التحدي، وما إذا كان قادرًا على المضي قدمًا وتمرير الأولويات التشريعية الرئيسية مع مجلس الشيوخ.

وتناول بايدن أهمية الحاجة إلى النجاح خارج الصندوق في فترة رئاسته، حيث رأى أن المسألتين الحرجتين هما صحة البلاد - الصحة البدنية والصحة الاقتصادية.

لهذا السبب ركز، كما قال، على خطة الإنقاذ الأمريكية - التشريع الكاسح الذي تبلغ قيمته 1.9 تريليون دولار والذي أقر تصويت الحزب في مجلسي النواب والشيوخ الشهر الماضي. وأشاد بايدن بأهمية شيكات التحفيز البالغة 1400 دولار، مشيرًا إلى أن 85٪ من الأسر في البلاد استفادت من المدفوعات وأن 1.3 مليون وظيفة تم إنشاؤها في الأيام المائة الأولى من رئاسته.

بالنظر إلى المستقبل، يمضي بايدن قدمًا في خطته المقترحة للبنية التحتية المكونة من جزئين، التي وصفها مساعدون بأنها فرصة تحدث مرة واحدة في الجيل لتحويل الاقتصاد الأمريكي.

وأخبر بايدن المراسلين، الأربعاء، أنه بينما هو على استعداد لعقد صفقة من الحزبين بشأن البنية التحتية، فإنه يعتقد أن هذه نقطة انعطاف في البلاد والعالم، والآن حان الوقت للمضي قدمًا.

وفيما يتعلق بما إذا كان سيكون هناك إجماع من الحزبين في التشريعات المستقبلية، بما في ذلك مشاريع قوانين البنية التحتية المقترحة، قال بايدن إنه حريص على العمل مع الجمهوريين، لكنه يحتاج إلى جمهوريين موحدين للتفاوض معهم، وليس حزبًا منقسما.

وقال بايدن ومسؤولون آخرون مرارًا وتكرارًا إن تعريفهم للدعم "من الحزبين" للبنية التحتية لا يعني بالضرورة أصوات الجمهوريين في الكونغرس، بل يعني دعمًا من غالبية الأمريكيين.

وقال بايدن للمراسلين: "لا يوجد شيء سنكون قادرين على إنجازه ما لم نتمكن من إقناع الشعب الأمريكي بأنه من الممكن القيام بذلك".

وقال بايدن، وهو يتأمل في أول 100 يوم له في المنصب، إن هدفه كان واضحًا: "تخفيف الألم، وإنقاذ الأرواح، ووضع الناس في وضع يجعلهم يعتقدون أنهم يستطيعون فعلاً العودة وكسب لقمة العيش وإعالة أسرهم.. هكذا نظرت إلى أول 100 يوم".