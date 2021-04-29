من الصين إلى إيران.. أبرز ما جاء بأول خطاب لبايدن أمام الكونغرس

استطلاع يُظهر مدى رضى الأمريكيين عن أداء جو بايدن في أول 100 يوم

من إدارة ترامب إلى بايدن.. مراسل CNN يبيّن التغييرات في لهجة ولي عهد السعودية ببعض القضايا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أدلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأربعاء، بخطابه الأول أمام جلسة مشتركة بالكونغرس وذلك بعد مرور 100 يوم على توليه منصبه بالبيت الأبيض، حيث تطرق للعديد من القضايا منها ملفي إيران والصين.

إيران وكوريا الشمالية:

قال الرئيس الأمريكي في خطابه: "بالنسبة للبرنامج النووي بإيران وكوريا الشمالية فهذا يفرض تهديدا حقيقيا على الأمن القومي الأمريكي والأمن العالمي، سنعمل على مقربة من حلفائنا للتعامل مع التهديدات التي تشكلها الدولتان عبر الدبلوماسية والردع الصارم".

أفغانستان:

قال بايدن: "الحرب في أفغانستان لم تقصد أبدا أن تمتد لأجيال، ذهبنا لأفغانستان للنيل ممن هاجمونا في الـ11 من سبتمبر، ونفذنا العدالة بحق أسامة بن لادن وحططنا من خطر القاعدة الإرهابي في أفغانستان، بعد 20 عامًا من الشجاعة والتضحية حان الوقت لإعادة قواتنا إلى الوطن".

الصين:

أكد الرئيس الأمريكي بالقول: "نحن في منافسة مع الصين ودول أخرى للفوز بالقرن الـ21.. الصين ودول أخرى تقترب منا بسرعة، علينا تطوير منتجات وتقنيات المستقبل والسيطرة عليها: البطاريات المتقدمة والتكنولوجيا الحيوية ورقائق الكمبيوتر والطاقة النظيفة.. في محادثاتي مع الرئيس شي قلت له أننا نرحب بالمنافسة وأننا لا نبحث عن صراع ولكن في الوقت ذاته أكدت على أنني سأدافع عن المصالح الأمريكية بشتى المجالات".