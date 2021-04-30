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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- انفجرت سيارة مفخخة في ولاية لوغار الأفغانية، ما أسفر عن مقتل 5 وإصابة 60 آخرين على الأقل، بحسب وزارة الصحة الأفغانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، طارق عريان، إن الانفجار وقع حوالي الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي في أول منطقة للشرطة في بولي علم، عاصمة إقليم لوغار. وأفاد أن عدد الضحايا قد يرتفع.

وأشار المتحدث إلى أن الانفجار وقع في منطقة يوجد فيها مستشفى ومنازل سكنية، فيما تحاول قوات الأمن إخلاء المنازل.

ولم يذكر المتحدث تفاصيل أخرى. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

ويأتي الانفجار بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة وحلف الناتو أن انسحاب قوات مهمة الدعم الحازم جار في أفغانستان.