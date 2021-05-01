لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، السبت، على تويتر، إن طالبان أعلنت مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع الجمعة في ولاية لوغار الأفغانية، وأسفر عن مقتل 21 شخصا وإصابة 91 آخرين.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، طارق عريان، في ذلك الوقت، إن سيارة مُلغمة بالمتفجرات انفجرت في بولي علم، عاصمة إقليم لوغار، مساء الجمعة.

وأضاف عريان أن جميع ضحايا الانفجار من المدنيين.

يوم السبت، في نفس اليوم الذي تصادف فيه الولايات المتحدة انسحابها المزمع لقواتها من أفغانستان، أصدر مجاهد بيانًا منفصلاً قال فيه إن انتهاك الاتفاقية قد يدفعهم إلى اتخاذ "كل عمل مضاد يرونه مناسبًا ضد قوات الاحتلال".

وقال مجاهد: "مجاهدو (إمارة أفغانستان الإسلامية) وكالة الطاقة الدولية سينتظرون الآن القرار الذي تتخذه قيادة الإمارة الإسلامية في ضوء سيادة الدولة وقيمها ومصالحها العليا، ثم يتخذون الإجراءات وفقًا لذلك إن شاء الله".

يأتي ذلك بعد أن أعلنت الولايات المتحدة وحلف الناتو أن انسحاب قوات مهمة الدعم الحازم جار في أفغانستان، مع انسحاب كامل مخطط له بحلول 11 سبتمبر/ أيلول.