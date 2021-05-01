لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، إنها "قلقة للغاية" من قرار حكومة المملكة المتحدة خفض تمويلها الأساسي للمنظمة بنسبة 60٪، قائلة إن التخفيضات "ستكون لها عواقب وخيمة على الأطفال".

وأضافت اليونيسف: "من السابق لأوانه معرفة التأثير الكامل لهذا التخفيضات التمويلية في المملكة المتحدة والمستقبلية على برامج اليونيسف. ومع ذلك، فإننا نشعر بالقلق من أن الأطفال الذين يعيشون في بعض أسوأ الأزمات والصراعات في العالم سيعانون من العواقب"، حسب البيان الصادر الجمعة.

جاء هذا الإعلان بعد أيام فقط من انتقاد الأمم المتحدة لقرار مماثل لبريطانيا بقطع 85٪ من المساعدات التي تعهدت بها لبرنامج الأمم المتحدة لتنظيم الأسرة، واصفة ذلك بأنه "مدمر للنساء والفتيات وعائلاتهن في جميع أنحاء العالم".

وردًا على سؤال من الصحفيين حول قرار قطع الأموال عن صندوق الأمم المتحدة للسكان الخميس، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن حكومته يتعين عليها "الاقتصاد" في المساعدات الدولية بسبب جائحة فيروس كورونا.