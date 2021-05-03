في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. إليكم أبرز الحقائق والأرقام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— يصادف اليوم ذكرى الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يعود تاريخه إلى مؤتمر عقدته اليونيسكو في مدينة ويندهوك في 3 من مايو 1991 بهدف تطوير صحافة حرة وتعددية. لتعلن فيما بعد في ديسمبر 1993 الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يحتفل به سنوياً في جميع أنحاء العالم في 3 مايو. ويعد هذا اليوم تذكير للحكومات بضرورة احترام التزامها بحرية الصحافة والاحتفال بمبادئها الأساسية.

وقد أصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود" في شهر أبريل من هذا العام مؤشرها السنوي لحرية الصحافة العالمي لعام 2021، الذي يقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً. وقد شدد التقرير على أهمية التضليل الإعلامي، مؤكداً أنه عادة ما يُحجب تماماً أو يتم إعاقته بشكل كبير في 73 دولة، إضافة إلى تقييده في 59 دولة أخرى، الأمر الذي يمثل 73٪ من الدول التي تم تقييمها.

ونظراً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لم يطرأ أي تغيير كبير لهذا العام بحسب التقرير، حيث احتفظت بالمركز الأخير في التصنيف الإقليمي. وضمن قائمة الدول العربية احتلّت تونس المرتبة الأولي عربياً (المركز 73 عالمياً)، وجزر القمر ثانياً (المركز 84)، وموريتانيا ثالثاً (المركز 94)، والكويت رابعة (المركز 105)، ولبنان خامسة (المركز 107). بينما جاءت البحرين (المركز 168) واليمن (المركز 169) والسعودية (المركز 170) وسوريا (المركز 173) وجيبوتي (المركز 176) في ذيل القائمة.