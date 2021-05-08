أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أدان رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية، أبونا ماتياس، في أول تعليق علني له منذ بدء الصراع، إثيوبيا في مقطع فيديو قال فيه "إنهم يريدون تدمير شعب تيغراي" بأفعال "بالغة الوحشية والقسوة".

تم تصوير أبونا ماتياس، وهو مواطن من تيغراي أُجبر على النفي لمدة ثلاثين عامًا لانتقاده سابقًا النظام الشيوعي، قبل أكثر من شهر وهو يشارك أفكاره حول "إبادة تيغراي الجماعية" خلال قداس الكنيسة.

ما يحدث هو مذبحة للناس - لا سيما قتل الأبرياء. يتم البحث عن الشباب في المدن والقرى، ثم تم قتلهم ورميهم من على الجروف. لا يُسمح حتى بدفنهم، كما هو الحال في منطقة Mahibere Dego على سبيل المثال، قال ماتياس.

وأضاف ماتياس: "هذا النوع من الفظائع لم يسبق له مثيل حتى الآن، وهو أمر مسيء للغاية. إن اغتصاب النساء على وجه الخصوص أمر مشين، رث، وسيء. لا يخافون الله ولا يحترمون كرامة الإنسان".

وتطرق البطريرك إلى محاولاته العديدة الفاشلة للتحدث علناً ضد "المذبحة" المستمرة منذ ستة أشهر في منطقة تيغراي، التي يخشى نشطاء حقوق الإنسان أنها قد تكون قد أودت بحياة آلاف الضحايا.

وقال ماتياس: "للأسف، تم منع جميع رسائلي. نتيجة لذلك، لم تسفر كل جهودي عن شيء. هذا لأنني غير مسموح لي بالتحدث. لقد تحدثت وأوقفوها. تحدثت مرة أخرى وأوقفوها. حتى الآن لم تتح لي الفرصة لعرض رسالتي عبر وسائل الإعلام".

وحث بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية في إثيوبيا، في خطابه، زعماء العالم على التدخل ووقف العنف، موضحًا: "يجب على حكومات العالم أن تفعل شيئًا ما. من الملح أن نقرر وقف هذا العمل الشرير: قتل الأبرياء وذبحهم. يجب أن يتوقفوا، وعلى العالم أن يكافح من أجل إيقافهم "، قال ماتياس.

وأضاف البطريرك في رسالة إلى شعوب المنطقة أنه ليس من الواضح لماذا تريد إثيوبيا "إعلان الإبادة الجماعية لشعب تيغراي".

"الله يعطيك القوة. كن شجاع؛ لا تحبط. صلى ماتياس.

في الشهر الماضي فقط ، بعد أن واجهت CNN الحكومة الإثيوبية بتحقيقها الخاص في النزاعات المميتة - والتي تضمنت مقاطع فيديو لجنود إثيوبيين أعدموا رجالًا غير مسلحين في منطقة ماهيبري ديغو تيغراي - قال مكتب رئيس الوزراء أبي أحمد لشبكة CNN إنه سيتم إجراء تحقيق مستقل.

وأضاف البيان نفسه: "لا يمكن اعتبار المنشورات والادعاءات على وسائل التواصل الاجتماعي كدليل ، بغض النظر عما إذا كانت وسائل الإعلام الغربية قد أبلغت عنها أم لا. ولهذا السبب نرحب بالتحقيقات في الادعاءات لاتخاذ إجراءات تصحيحية ومساءلة. ونتيجة لذلك ، فإن لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية مع الأمم المتحدة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في طور الإعداد بالفعل لإجراء التحقيقات ".