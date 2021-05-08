أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- هزّ انفجار عنيف منطقة دشت بارشى فى العاصمة كابول بأفغانستان، بعد ظهر السبت.

وقالت وزارة الداخلية الأفغانية إن الانفجار وقع بالقرب من مدرسة ثانوية للبنات تسمى مدرسة "سيد الشهداء"، في حوالي الساعة 4:27 مساء السبت (بالتوقيت المحلي).

وأوضح المتحدث باسم الداخلية الأفغانية، طارق عريان، أن ما لا يقل عن 30 شخصًا قُتلوا وأصيب 52 آخرون في الانفجار.

وتابع عريان أن عدد الضحايا قد يرتفع.

وحتى الآن لا توجد تفاصيل حول سبب الانفجار أو ما إذا كان هناك هدف.

كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

وفقًا لموقع تولو نيوز الأفغاني، وقع الحادث عندما كان الطلاب يغادرون المدرسة. وقال إبراهيم، مدرس: "وقع انفجار سيارة مفخخة في البداية، ثم وقع انفجاران آخران بالقرب من مدرسة البنات في كابول". وأضاف أن غالبية الضحايا من الفتيات.

بينما نفى المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، في رسالة لوسائل الإعلام ضلوع الحركة في الانفجار.