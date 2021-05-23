لم يحدث منذ 18 عامًا.. ثوران بركان غوما يثير الفزع بالكونغو

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية ومرصد بركان غوما لشبكة CNN، إن بركان جبل نيراغونغو خارج مدينة غوما في شرق الكونغو، بدأ في الثوران السبت.

وتسبب آخر ثوران كبير للبركان عام 2002 في مقتل 250 شخصًا في غوما. حتى الآن، ليس هناك ما يشير إلى حجم هذا الثوران البركاني ولم يُطلب من أي شخص حتى الآن الإخلاء من غوما القريبة. ودعت الحكومة إلى الهدوء.

وقال المتحدث باسم حكومة الكونغو الديمقراطية باتريك مويايا، لشبكة CNN، إن البركان بدأ في الثوران في وقت متأخر من السبت بالتوقيت المحلي.

وغرد مويايا، قائلاً: "تراقب الحكومة عن كثب الوضع في غوما، ولا سيما نشاط بركان نيرانغونغو. تقوم السلطات المحلية حاليًا بتقييم الوضع مع المرصد البركاني في غوما، وسيتبع ذلك بيان تفصيلي. السكان مدعوون إلى التزام الهدوء".

وقام الدكتور تشارلز بالاغيزي، من مرصد غوما للبركان، بتصوير مقطع فيديو قصير للثوران، يظهر حممًا حمراء في سماء الليل المظلمة.

ويتواجد المتحدث باسم المجلس النرويجي لللاجئين في منطقة غرب ووسط أفريقيا، توم بير كوستا، في غوما. وقال لشبكة CNN، إن الثوران البركاني بدأ في حوالي الساعة الواحدة ظهر السبت.

وأضاف أن جميع المنظمات غير الحكومية على أهبة الاستعداد، منوهًا أنه "في الوقت الحالي الحمم البركانية لا تتجه نحو غوما لكنها حمم شديدة الانسيابية ويمكن أن تصل سرعتها إلى 60 كيلومترًا في الساعة. إذا غيرت الاتجاه فسنضطر إلى الإخلاء إلى رواندا".

واعتبر أن الوضع لا يمكن التنبؤ به في الوقت الحالي "لكننا جاهزون، نتلقى معلومات من جميع آليات التنسيق بين المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة".