لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- انضمت دوقة كامبريدج إلى ملايين البريطانيين الذين تلقوا جرعتهم الأولى من لقاح فيروس كورونا.

وكتبت كيت ميدلتون عبر تويتر: "تلقيت أمس جرعتي الأولى من لقاح كوفيد - 19 في متحف العلوم بلندن".

وأضافت: "أنا ممتنة للغاية لكل من يلعب دورًا في توزيع اللقاح - شكرًا لكم على كل ما تفعلوه".

وأعلن زوجها الأمير ويليام في وقت سابق من هذا الشهر أنه تلقى جرعة أولى من اللقاح. وأُثبتت إصابة ويليام بفيروس كورونا في وقت ما في عام 2020، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام البريطانية.

وأعلنت الملكة إليزابيث الثانية في يناير/كانون الثاني أنها تلقت لقاح كوفيد - 19، إلى جانب زوجها الأمير فيليب، الذي توفي عن عمر يناهز 99 عامًا في أبريل/ نيسان.

وتلقى أكثر من 38 مليون شخص في المملكة المتحدة الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، وفقًا لبوابة الحكومة، وتلقى حوالي 24 مليونًا جرعة ثانية.

وتوفي أكثر من 128 ألف شخص بسبب فيروس كورونا في المملكة المتحدة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

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https://www.cnn.com/specials/royal-news?source=article