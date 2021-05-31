(CNN)-- بداية من عام 1973، عندما كان عضوًا في مجلس الشيوخ الأمريكي من ولاية ديلاوير، كان جو بايدن لديه طقوس: كل مساء تقريبًا كان يقفز بالقطار إلى ويلمنغتون بعد يوم عمله في الكونغرس، ويقضي معظم الليالي وعطلات نهاية الأسبوع في المكان اُعتبر منزله على بعد 100 ميل من واشنطن.

أكسبه ذلك لقب "امتراك جو"، وفي عام 2011، تم تغيير اسم محطة ويلمنغتون إلى محطة جوزيف آر بايدن جونيور للسكك الحديدية. إجمالاً، قام بأكثر من 8 آلاف من تلك الرحلات ذهابًا وإيابًا خلال 36 عامًا في مجلس الشيوخ، وعلى الرغم من أنه أقل تواترًا، فإن السنوات الثماني التي قضاها كنائب للرئيس، ليس بالأمر الهين بالنسبة لسياسي مشغول.

منذ توليه المنصب قبل أربعة أشهر، أمضى الرئيس عطلات نهاية الأسبوع بعيدًا عن البيت الأبيض أكثر مما قضى هناك، أي ثلاثة أضعاف هذا العدد. بعد احتساب عطلة نهاية الأسبوع هذه في يوم الذكرى، كان بايدن في ويلمنغتون تسع عطلات نهاية الأسبوع، واجتاز خمسة عطلات نهاية الأسبوع في المنتجع الرئاسي، كامب ديفيد، في ريف ماريلاند. تتجاوز الأرقام بكثير عطلات نهاية الأسبوع لأي رئيس حديث العهد خارج البيت الأبيض في هذه المرحلة من فترة ولايته.

وقال أحد الأشخاص العديدين المطلعين على تفكير بايدن، الذين تحدثوا إلى شبكة CNN من أجل هذه القصة وأخفيت هويتهم: "إنه يفكر في (البيت الأبيض) على أنه مكان ما من الاثنين إلى الجمعة"، وأضاف هذا الشخص أن بيت الشعب كان أقرب "حقا (إلى) إسكان الشركات الراقية".

وقال شخص آخر عمل مع الرئيس: "لطالما كان جو بايدن الرجل الذي يعود إلى دياره". البيت الأبيض لن يغير ذلك.

ومع ذلك، فإن الإقامة هي قمة رمزية للإنجاز السياسي، مما يطرح السؤال عن سبب تفضيله عدم التواجد هناك لمدة 14 عطلة من أصل 19 عطلة نهاية الأسبوع التي تولى فيها الرئاسة.

على الرغم من مساحة 54900 قدم مربع، وصالة البولينغ، ومسرح السينما، وجناح التنس، وفدان من الملاعب وعشرات الموظفين، فإن غريزة بايدن - في بعض الأحيان في آخر لحظة، كما يقول أولئك المطلعون على جدول أعماله - هي الابتعاد عنها لقضاء استراحة أسبوعية. قال أحدهم إن الهروب من "المكتب" هو ما يدفعه للبحث عن مكان آخر.

"حتى لو كان يوم الثلاثاء والجدول الزمني يقول إنه سيكون في البيت الأبيض في عطلة نهاية الأسبوع تلك - أو لم يذكر أنه ذاهب إلى أي مكان - في عقلي، أعلم أنه لن يكون في البيت الأبيض، قال شخص آخر يعمل كجزء من الطاقم الرئاسي، مُعترفًا بأنه اعتاد الآن على عادات بايدن، فهم يخططون وفقًا لذلك.

جزء من المشكلة هو أن بايدن لم يعد ببساطة "امتراك جو"، وأن نقل رئيس الولايات المتحدة من النقطة أ إلى النقطة ب يتطلب العشرات من الأشخاص، والتخطيط العسكري الدقيق وتنسيق إنفاذ القانون بسرية وخدمة ضباط الشرطة المحليين.

وقال شخص آخر مطلع على العمليات إن التوتر يتصاعد بين موظفي البيت الأبيض المكلفين بتسليم أخبار عطلة نهاية الأسبوع، والأجهزة اللوجستية التي تسمح بذلك.

وقال أندرو بيتس، نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، في بيان لشبكة CNN: "الرئيس بايدن فخور بشدة بجذوره وعائلته، وقد كان من العناصر الأساسية في وقته في الحياة العامة ألا يفقد الاتصال بأي منهما. رؤساء الولايات المتحدة في وظائفهم باستمرار، بغض النظر عن موقعهم - سواء كانوا في زيارة دولة في الخارج أو على بعد 100 ميل فقط من البيت الأبيض في رحلة قصيرة إلى ويلمنغتون. وكما يتفق جميع الأمريكيين، من المهم أن يتجنب القادة الانغماس في واشنطن العاصمة".

ليس من غير المعتاد تمامًا أن يشعر الرؤساء بالحاجة إلى الهروب من حدود حرم البيت الأبيض، وقد استفاد الكثيرون قبل بايدن من القيام بذلك.

وقالت لينا مان، مؤرخة في الجمعية التاريخية للبيت الأبيض: "خصص الكثير من الرؤساء الوقت في منازل الأسرة بدلاً من البيت الأبيض. غالبًا ما كان ليندون جونسون يذهب إلى مزرعته في تكساس؛ ذهب رونالد ريغان إلى مزرعته في كاليفورنيا. اعتاد فرانكلين روزفلت الذهاب إلى" البيت الأبيض الصغير" في وارم سبرينغز بجورجيا، بقدر ما يستطيع". وأضافت "مان" أن روزفلت وجد الينابيع الساخنة هناك مفيدة لشلل الأطفال.

في الآونة الأخيرة، كان دونالد ترامب يهرب في ناديه الخاص بالم بيتش بفلوريدا، حيث أخذ حوالي ثماني عطلات نهاية أسبوع ترفيهية من البيت الأبيض في نفس الفترة من رئاسته مثل بايدن الآن. وكان باراك أوباما من أوائل المعجبين بعطلات نهاية الأسبوع مع عائلته في كامب ديفيد، حيث ذهب ما يقرب من ست مرات في الأشهر الأربعة الأولى له في منصبه.

وقال أحد مسؤولي الإدارة الأمريكية عن عادات بايدن: "إنه يعمل دائمًا، بغض النظر عن مكانه"، مشيرًا إلى أنه يقضي وقتًا طويلاً في عطلة نهاية الأسبوع في الاستعداد للأسبوع المقبل.

على سبيل المثال، استخدم دوايت أيزنهاور غالبًا ملاذته المتكررة في عطلة نهاية الأسبوع بالقرب من غيتيسبيرغ، بنسلفانيا، كمكان للاسترخاء، ولكن أيضًا للتفكير بشكل استراتيجي في كيفية إنهاء الحرب الباردة. إجمالاً، أمضى أيزنهاور 365 يومًا من رئاسته في المكان، الذي أصبح الآن موقعًا تاريخيًا وطنيًا.

وقالت المؤرخة لينا مان: "أعتقد أن هناك شيئًا يمكن قوله عن البيت الأبيض باعتباره منزلًا ومكتبًا لرئيس في نفس الوقت. يمكن أن يكون الأمر مربكًا. ولهذا السبب أيضًا اختار معظم الرؤساء ملاذًا أو منازل ثانية، ومكان للهروب من أجل السلام والهدوء".

وأشارت "مان" إلى أن الرئيس السابق هاري ترومان أمضى 175 يومًا من رئاسته في "البيت الأبيض الصغير"، وهو ملاذ استوائي في كي ويست بولاية فلوريدا، الذي استخدمه كثيرًا خلال التجديد الهائل للبيت الأبيض من 1948 إلى 1952.

ولاحظ شخص آخر مطلع أن بايدين والسيدة الأولى محبوبان جيدًا من قبل موظفي البيت الأبيض، لكن غيابهم المتكرر يجعل من الصعب توقع ما سيفعلانه.

وقال شخص آخر مطلع على عادات المعيشة: "لقد قال إنه لا يشعر دائمًا بالراحة مع الأشخاص المحيطين به لانتظاره، وهو ما أعتقد أنه ربما يكون صحيحًا، وبالتأكيد يتم أخذه في الاعتبار من قبل الأشخاص الذين يتجهون إلى المسكن".

يعتقد الشخص الذي يعمل في البيت الأبيض أنه حتى لو كان هذا هو ما شعر به بايدن بعد أربعة أسابيع من وجوده في البيت البيض، فقد يشعر بشكل مختلف الآن، وأضاف: "الرئيس يحصل على ملاءات جديدة مكوية على سريره كل يوم. وكيف لا يحب أي شخص ذلك؟"

ويتكهن أحد الأشخاص الذين يعملون في البيت الأبيض أنه من المحتمل أن بايدن ربما لا يزال يفكر في البيت الأبيض على أنه المكان الذي يعيش ويعمل فيه رئيسه السابق، أوباما. وقال المصدر: "إن الأمر أشبه بالانتقال إلى مكان حبيبتك السابقة".

وفي تصريحات سابقة له، قال بايدن عن الإقامة الفعلية في البيت الأبيض: "قلت عندما كنت أرشح نفسي، أردت أن أكون رئيسًا لا أن أعيش في البيت الأبيض ولكن أن أكون قادرًا على اتخاذ القرارات بشأن مستقبل البلاد. وهكذا، أعيش في البيت الأبيض، كما سمعت رؤساء آخرين الذين شعروا بالإطراء الشديد للعيش هناك - إنه يشبه إلى حد ما قفص مذهّب من حيث القدرة على المشي في الخارج والقيام بالأشياء".

مهما كان الدافع وراء إفلات بايدن بقدر ما لديه، فمن الواضح أنه يسعى للحصول على إرجاء، سواء كان ذلك عقليًا أو عاطفيًا أو جسديًا.