نيويورك، الولايات المتحدة (CNN Business) -- أُغلقت صفحة المدونة التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل أقل من شهر، بعد أن كشف فريقه أنه سيطلق منصة اجتماعية جديدة رئيسية.

وقال جيسون ميلر، أحد كبار مساعدي ترامب، لشبكة CNBC إن الصفحة "لن تعود".

وأكد ميلر لشبكة CNN أنه تم مسح الصفحة.

وقال ميللر: "لقد كانت مجرد مساعدة للجهود الأوسع التي بذلناها ونعمل عليها".

أولئك الذين يحاولون زيارة الصفحة يجدون الآن رسالة تطلب معلومات الاتصال الخاصة بهم لتلقي التحديثات عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.

وتم إطلاق المدونة، التي تحمل اسم "From the Desk of Donald J. Trump"، في 4 مايو/ أيار. وتأتي بعد شهور من حظر الرئيس السابق من فيسبوك وتويتر.

في ذلك الوقت، تم وصف الصفحة بأنها منصة يمكن من خلالها لترامب التحدث مباشرة إلى مؤيديه.

وكانت شبكة فوكس نيوز أول من ذكر أن ترامب أطلق مدونة، أسماها اسم "منصة تواصل جديدة".

لكن في أواخر الشهر الماضي، شكك ترامب في وصف "فوكس" في بيان.

وحينها، قال ترامب: "هذا من المفترض أن يكون وسيلة مؤقتة لإيصال أفكاري إلى الجمهور دون نشر الأخبار الكاذبة، لكن الموقع ليس منصة".