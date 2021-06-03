البيت الأبيض يعلن تفاصيل أول رحلة خارجية للرئيس بايدن ومن سيلتقي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن البيت الأبيض، الخميس، تفاصيل أول رحلة خارجية للرئيس الأمريكي جو بايدن منذ توليه السلطة، حيث تضم 3 دول يلتقي خلالها العديد من قاد، بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في بيان، إن الرئيس بايدن "سيسافر إلى المملكة المتحدة وبلجيكا وسويسرا في يونيو/ تموز الجاري. وستكون هذه أول رحلة يقوم بها إلى الخارج برفقة السيدة الأولى جيل بايدن".

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "ستكون أول محطة لهما في المملكة المتحدة. وستسلط هذه الرحلة الضوء على التزام أمريكا بإحياء تحالفاتنا، وتنشيط العلاقة عبر الأطلسي، والعمل في تعاون وثيق مع حلفائنا وشركائنا متعددي الأطراف لمواجهة التحديات العالمية وتأمين مصالح أمريكا بشكل أفضل".

وتابعت ساكي بالقول: "سيلتقي الرئيس بايدن برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في 10 يونيو لتأكيد القوة الراسخة للعلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. بعدها، سيحضر الرئيس بايدن قمة G7 (مجموعة السبع) في كورنوال بالمملكة المتحدة، والتي ستعقد في الفترة ما بين 11 و13 يونيو، حيث سيؤكد على التزامنا بالتعددية، ويعمل على تعزيز أولويات السياسة الأمريكية الرئيسية بشأن الصحة العامة والتعافي الاقتصادي وتغير المناخ، ويبرز التضامن والقيم المشتركة بين الديمقراطيات الكبرى. كما سيعقد إلى ذلك اجتماعات ثنائية مع زملائه من قادة مجموعة السبع".

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس بايدن وزوجته بالملكة إليزابيث الثانية في 13 يونيو، بقلعة وندسور، وبعد هذا اللقاء ستعود زوجة بايدن إلى الولايات المتحدة.

وأضافت ساكي: "من المملكة المتحدة، سوف يسافر الرئيس بايدن إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث سيشارك في قمة الناتو في 14 يونيو، ليؤكد التزام الولايات المتحدة بحلف شمال الأطلسي والأمن عبر المحيط الأطلسي والدفاع الجماعي. وسيناقش قادة الناتو في هذا الاجتماع كيفية توجيه الحلف للتعامل مع التهديدات المستقبلية وضمان المشاركة الفعالة في تحمل الأعباء".

وتابعت ساكي أن بايدن سيلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمناقشة مجموعة كاملة من القضايا الثنائية والإقليمية، على هامش قمة الناتو.

كما سيشارك بايدن أثناء وجوده في بروكسل في اجتماع قمة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في 15 يونيو، وسيلتقي بايدن بالملك فيليب ملك بلجيكا ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو.

وأشارت ساكي إلى أنه، كما أُعلن سابقا، سيسافر بايدن بعد ذلك إلى جنيف بسويسرا، حيث سيعقد قمة ثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 16 يونيو. وأثناء وجوده في جنيف، سيلتقي بايدن أيضًا بالرئيس السويسري جاي بارملن ووزير الخارجية إغنازيو كاسيس.