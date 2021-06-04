أبوجا، نيجيريا (CNN)-- أعلنت الحكومة النيجيرية أنها "علقت إلى أجل غير مسمى" موقع تويتر في نيجيريا ، حسبما أعلنت وزارة الإعلام والثقافة في البلاد في بيان الجمعة.

وقال بيان مُوقع نيابة عن وزير الإعلام والثقافة في البلاد: "أوقفت الحكومة الفيدرالية، إلى أجل غير مسمى، عمليات خدمة المدونات الصغيرة والشبكات الاجتماعية، تويتر، في نيجيريا" .

واتهم البيان، الذي نُشر على حساب الوزارة الرسمي في تويتر مساء الجمعة، الشبكة الاجتماعية الأمريكية بالسماح باستخدام منصتها "للأنشطة التي من شأنها تقويض وجود الشركات في نيجيريا".

يأتي التعليق بعد أيام فقط من حذف تغريدة الرئيس النيجيري محمد بخاري عبر تويتر، بعد أن اعتبرها السكان المحليون على نطاق واسع مسيئة.

وفي تغريدة يوم الثلاثاء، هدد الزعيم النيجيري بالتعامل مع الناس في جنوب شرق نيجيريا، الذين ألقى باللوم عليهم في الهجمات المتكررة على البنية التحتية العامة في المنطقة.

كان بخاري كتب في تغريدة محذوفة الآن: "كثير من الذين يسيئون التصرف اليوم هم أصغر من أن يدركوا الدمار والخسائر في الأرواح التي حدثت أثناء الحرب الأهلية النيجيرية. هؤلاء ممن كانوا منا في الحقول لمدة 30 شهرًا، الذين خاضوا الحرب سيعاملونهم باللغة يفهمونها".

أشار بخاري إلى حرب نيجيريا - بيافرا الوحشية التي استمرت عامين، التي قتلت ما يقدر بنحو مليون إلى ثلاثة ملايين شخص، معظمهم من قبيلة الإيغبو في الجزء الشرقي من البلاد بين عامي 1967 و1970.

وتم حذف التغريدة الأربعاء بعد أن أبلغ العديد من النيجيريين عن تغريدة الرئيس على تويتر.

وانتقد وزير الإعلام لاي محمد، تصرف تويتر واتهم عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بأنه ازدواجي المعايير.