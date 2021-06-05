دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار عدم ظهور صورة "رجل الدبابة" في محرك شركة ميكروسوفت للبحث "بينغ"، مخاوف وجدلا واسعًا على مستوى العالم، وسط تساؤلات عن سر اختفاء الصورة من نتائج البحث.

الواقعة جاءت تزامنا مع ذكرى المظاهرات المنادية بالديمقراطية في ساحة تيانانمن بالعاصمة بكين في يونيو/حزيران 1989.

مساء الجمعة، فوجىء مستخدمون في مناطق متفرقة من العالم بحجب المحرك ظهور صورة "رجل الدبابة" المعروفة عالميًا كرمز لاحتجاجات ساحة تيانانمن.

وتُظهر الصورة الشهيرة رجلا، لم يتم تحديد هويته، عندما كان يقف أمام دبابة في ساحة تيانانمن وهو يحمل أكياسًا في كلتا يديه.

من جانبه، قال كينيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، في تغريدة عبر تويتر، "فاضح: في الذكرى السنوية لحملة القمع القاتلة في ميدان تيانانمن، لن يعرض محرك بحث بينغ من ميكروسوفت فجأة أي صور إذا بحثت عن "رجل الدبابة"، الصورة الأيقونية. لقد حاولت للتو. من الصعب تصديق أن هذا خطأ غير مقصود".

وبعد ساعات عادت الصورة للظهور من جديد عبر محرك "بينغ"، المملوك لشركة ميكروسوفت الأمريكية.

ومحرك بينغ من بين عدد قليل من محركات البحث القليلة المسموح باستخدامها في الصين، التي تمنع شركات تقنية أمريكية أخرى، كما تويتر وفيسبوك.

ومنعت الشرطة الصينية، الثلاثاء الماضي، أسر الطلاب ضحايا مظاهرات تيانانمن من دخول مقبرة وانان غرب بكين، التي دُفنوا فيها.