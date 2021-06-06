هامبشاير، الولايات المتحدة (CNN)-- أصدر قصر باكنغهام بيانًا بشأن إعلان الأمير هاري وميغان، دوق ودوقة ساسكس، عن إنجابهما لطفلة صغيرة.

وجاء في بيان قصر باكنغهام: "تم إبلاغ الملكة وأمير ويلز ودوقة كورنوال ودوق ودوقة كامبريدج، وهم سعداء بخبر ولادة ابنة دوق ودوقة ساسكس".

وقال الأمير هاري وميغان، في رسالة منشورة على موقع مؤسسة Archewell - أرشي ويل، إنه "في 4 يونيو، بوركنا بوصول ابنتنا، ليليبت ديانا مونتباتن وندسور (لي لى)".

"ولدت لي لي يوم الجمعة، 4 يونيو في الساعة 11:40 صباحًا في رعاية موثوقة من الأطباء والموظفين في مستشفى سانتا باربرا الريفي في سانتا باربرا، كاليفورنيا"، بحسب بيان المتحدث باسم الزوجين، الذي أشار إلى أن "الأم والطفل يتمتعان بصحة جيدة ويستقران في المنزل".

وقال البيان: "سُميت لي لي على اسم جدتها الكبرى، صاحبة الجلالة الملكة، التي لقب عائلتها هو ليليبت. تم اختيار اسمها الأوسط، ديانا، لتكريم جدتها الراحلة الحبيبة، أميرة ويلز ".

وتعد "لي لي" هي ثاني طفل للزوجين، ولديهما أيضًا ابن يبلغ من العمر عامين اسمه أرشي هاريسون مونتباتن وندسور.