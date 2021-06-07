بلينكن يدعو الصين لشفافية أكبر حول منشأ فيروس كورونا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—دعا وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، الصين لشفافية أكبر فيما يتعلق بمنشأ فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19".

جاء ذلك في مقابلة لبلينكن على 'Axios on HBO'، حيث قال: "علينا الوصول وفهم ماذا حدث، هناك مسؤولية، ولكن من وجهة نظري فإن الأمر الأكثر أهمية هو أننا علينا الوصول وفهم ماذا حصل فهذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا عبرها الحيلولة دون جائحة أخرى أو على الأقل التعامل بصورة أفضل معها".

وتابع بلينكن في المقابلة ذاتها أن الصين "لم تعطنا الشفافية التي نحتاجها ووصل الخبراء والمختصين من المجتمع الدولي بالإضافة إلى مشاركة المعلومات فور حدوثها، والقيام بهذا الأمر يصب أيضا في مصلحة الصين".

ويذكر أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن وجه مؤخرا الاستخبارات الأمريكية للتحقيق في منشأ جائحة فيروس كورونا بعد تقرير أن عددا من الباحثين في معهد ووهان شعروا بالمرض في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 وتوجب نقلهم للعلاج في المستشفى.