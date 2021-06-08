أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – حصلت CNN حصريا على تسجيل جديد لمستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رودي جولياني، مارس فيه الضغط على الحكومة الأوكرانية بقوة عام 2019 لفتح تحقيق بمزاعم لا أساس لها تتهم المرشح الرئاسي آنذاك جو بايدن بتنفيذ مؤامرة.

ويجمع التسجيل جولياني والدبلوماسي الأمريكي، كرت فولكر، وكبير مستشاري الرئيس الأوكراني، أندري يرماك، وكان هذا التسجيل مؤشرا على اتصال ترامب وزيلينسكي الشهير، وقد كان الاتصالان جزءا محوريا من محاكمة ترامب التي كادت تؤدي لعزل الرئيس الأمريكي، عندما اتُهم بطلب المساعدة من الرئيس الأوكراني في حملته الانتخابية.

وخلال الاتصال الذي تبلغ مدته 40 دقيقة، يطلب جولياني مرارا من يرماك أن يعلن زيلينسكي عن فتح كييف تحقيقا بقضايا فساد مرتبطة ببايدن في أوكرانيا بالإضافة إلى الادعاء أن بلاده تدخلت في الانتخابات الرئاسية عام 2016 لمنع انتخاب ترامب (ادعاءان غير صحيحين).

ويقول جولياني في التسجيل: "كل ما نحتاجه من الرئيس زيلينسكي هو أن يقول: إنني سأحقق وسأبحث في الأدلة الموجودة ومحاولة إيجاد أدلة جديدة حول الضلوع في انتخابات عام 2016 وبعد ذلك إخراج الامر المتعلق ببايدن"، ويضيف مستشار ترامب: "يجب على أحد في أوكرانيا أن يأخذ الأمر بجدية".

ويُظهر التسجيل أن جولياني قال إن الأمر سيجعل العلاقات الأمريكية-الأوكرانية افضل وأكد هو والدبلوماسي الأمريكي على أن هذه الخطوة ستفسح المجال أمام زيارة الرئيس الأوكراني إلى أمريكا.

ويقول مستشار ترامب في التسجيل: "هذا سيجعل الأجواء مناسبة لذلك (الزيارة)"، وفق ما جاء في التسجيل.

ويبرز التسجيل حقيقة مباشرة حول واحدة من أكثر لحظات رئاسة ترامب التي كان لها تبعات ويُسمع الأوكرانيون وهم يبعثرون الأوراق كما يرن الهاتف مرات عدة لكن يرماك يبقى مع جولياني على الهاتف.

ورفض مستشار ترامب التعليق على التسجيل في وقت سابق لـCNN وـكد أنه لم يرتكب أي شيء خاطئ بالنسبة لأوكرانيا.

ويقول أيضا جولياني في التسجيل: "لدي معلومات من محق موثوق محقق دولي أنه هناك نسبة من النشاط خلال انتخابات 2016".