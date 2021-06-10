(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمام الجنود الأمريكيين يوم الأربعاء، إنه كان في أوروبا للدفاع عن مفهوم الديمقراطية ذاته، مما وضع مخاطر كبيرة في أول رحلة له إلى الخارج كرئيس، وحذر نظيره الروسي فلاديمير بوتين من أنه يعتزم إثارة قضايا حساسة خلال قمتهم الأسبوع المقبل.

وقال بايدن، في قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في ميلدنهال، موطن جناح التزود بالوقود الأمريكي وموقع أول خطاب رئاسي لبايدن على أرض أجنبية.

بايدن، الذي بدا عاطفيًا عندما يتذكر خدمة ابنه الراحل بو كرائد في الجيش، تحدث بقوة عن استعادة التحالفات الأمريكية في أوروبا، ووصفها بأنها حجر الزاوية للأمن العالمي.

وقال إنه لن يتراجع عن اجتماعه مع بوتين.

وأضاف: "نحن لا نسعى إلى صراع مع روسيا. نريد علاقة مستقرة يمكن التنبؤ بها. لقد كنت واضحًا، سترد الولايات المتحدة بطريقة قوية وذات مغزى إذا انخرطت الحكومة الروسية في أنشطة ضارة. لقد أظهرنا ذلك بالفعل. سأقوم بالتوضيح أن هناك عواقب لانتهاك سيادة الديمقراطيات في الولايات المتحدة وأوروبا وأماكن أخرى".

قبل أن يجتمع مع بوتين في جنيف الأسبوع المقبل، يجري بايدن مشاورات مع القادة الأوروبيين في مجموعة السبع في كورنوال وقمة الناتو في بروكسل.

وقال بايدن: "شبكتنا من التحالفات والشراكات التي هي مفتاح الميزة الأمريكية في العالم وكانت دائمًا كذلك. لقد جعلت العالم أكثر أمانًا لنا جميعًا".

لقد وضع هدفًا ساميًا لرحلته الأولى إلى الخارج، مشيرًا إلى أن الديمقراطية نفسها كانت على المحك لأنه يعمل على إقناع قادة العالم أنه بعد أربع سنوات من الرئيس دونالد ترامب، عاد التزام الولايات المتحدة بالعلاقات عبر الأطلنطي إلى الأبد.

وتابع بايدن: "أعتقد أننا في نقطة انعطاف في تاريخ العالم، وهي اللحظة التي يقع فيها علينا إثبات أن الديمقراطيات لن تستمر فحسب، بل ستتميز مع صعودنا لاغتنام الفرص الهائلة للعصر الجديد. علينا أن نشوه سمعة أولئك الذين يعتقدون أن عصر الديمقراطية قد انتهى، كما يعتقد بعض زملائنا من الدول. علينا أن نفضح رواية خاطئة مفادها أن المراسيم التي يصدرها الطغاة يمكن أن تتطابق مع سرعة وحجم التحديات الحادي والعشرين".

وعندما بدأ بايدن خطابه بتوجيه الشكر لأعضاء الخدمة الأمريكية المجتمعين، عاد بايدن إلى ابنه بو، الذي كان رائدًا في الحرس الوطني لولاية ديلاوير.