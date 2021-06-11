أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- من المقرر أن تكون الصين، والتحديات الأيديولوجية التي يفرضها صعودها، من بين الموضوعات الأكثر إلحاحًا التي تواجه قادة قمة مجموعة السبع.

والبلد ليس عضوًا في مجموعة السبع، لكن القوة العظمى من المقرر أن تكون على رأس أجندة القمة.

وتنعقد قمة مجموعة السبع في المملكة المتحدة، حيث تُعقد اجتماعات بين قادة مجموعة السبع التي تمثل الاقتصادات الكبرى في العالم: بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا واليابان وكندا.

في أول رحلة خارجية له كرئيس للولايات المتحدة، من المتوقع أن يحاول جو بايدن إقناع الحلفاء بالانضمام إلى واشنطن في اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه بكين بشأن أفعالها في شينغيانغ وهونغ كونغ وبحر الصين الجنوبي من بين مناطق أخرى.

في إطار رحلته الأسبوع الماضي، كتب بايدن في صحيفة واشنطن بوست أن "الولايات المتحدة يجب أن تقود العالم من موقع قوة" ، بما في ذلك مواجهة "الأنشطة الضارة لحكومتي الصين وروسيا".

في بعض المناطق، هناك دلائل على أن مثل هذه الجبهة الموحدة تتشكل بالفعل.

في بيان مشترك يوم الخميس، تعهد بايدن ونظيره البريطاني بوريس جونسون بدعم مزيد من التحقيق في أصول فيروس كورونا، بما في ذلك في الصين.

وسيضيف دعم المملكة المتحدة، وربما أعضاء مجموعة السبعة الآخرين، وزناً إلى جهود بايدن لإعادة فحص أصول الفيروس، بما في ذلك التدقيق الجديد في نظرية التسرب في المختبر.

وانتقدت بكين دعوة بايدن الشهر الماضي بشأن دعوته في أصل جائحة كوفيد-19، واتهمت واشنطن بـ"التلاعب السياسي لإلقاء اللوم".

وبحسب ما ورد، من المتوقع أيضًا أن تشهد القمة إطلاق بديل أخضر دفعه بايدن في البداية لمنافسة مبادرة الحزام والطريق الصينية، بهدف دعم التنمية المستدامة في البلدان النامية.