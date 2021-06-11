دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وفقًا لتقرير جديد صادر عن منظمة العمل الدولية واليونيسيف، ارتفع عدد الأطفال في عمالة الأطفال إلى 160 مليونًا في جميع أنحاء العالم - بزيادة قدرها 8.4 مليون طفل في السنوات الأربع الماضية - مع وجود ملايين آخرين معرضين للخطر بسبب آثار جائحة فيروس كورونا.

وقد صدر التقرير قبل اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال الذي يصادف 12 يونيو. ويحذر التقرير من أن التقدم في إنهاء عمالة الأطفال قد تتوقف لأول مرة منذ 20 عامًا، الأمر الذي يعكس الاتجاه السابق الذي شهد انخفاضًا في عمالة الأطفال بمقدار 94 مليونًا بين عامي 2000 و2016.

ويشير التقرير إلى ارتفاع كبير في عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا في عمالة الأطفال، والذين يمثلون الآن ما يزيد قليلاً عن نصف الرقم العالمي الإجمالي. ارتفع عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عامًا في أعمال خطرة - المعرَّف بأنه عمل من المحتمل أن يضر بصحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم - بمقدار 6.5 مليون إلى 79 مليونًا منذ عام 2016. كما يحذر التقرير من أن 9 ملايين طفل إضافي على مستوى العالم معرضون لخطر دفعهم إلى عمالة الأطفال بحلول نهاية عام 2022 نتيجة للوباء. يُظهر نموذج المحاكاة أن هذا الرقم يمكن أن يرتفع إلى 46 مليونًا إذا لم يكن لديهم إمكانية الوصول إلى تغطية الحماية الاجتماعية الهامة.