لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قالت دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، الجمعة، إنها "لا تستطيع الانتظار" حتى تلتقي ليليبت، ابنة الأمير هاري وميغان، دوق ودوقة ساسكس، المولودة حديثًا.

"أتمنى لها كل التوفيق"، قالت دوقة كامبريدج للصحفيين بعد قيادة مناقشة مائدة مستديرة على هامش قمة G7 في كورنوول بإنجلترا، مُضيفة: "لا يمكنني الانتظار لمقابلتها لأننا لم نلتقي بها بعد، لذلك آمل أن يكون ذلك قريبًا".

وعندما سُئلت عما إذا كانت قد أتيحت لها الفرصة لإجراء محادثة عبر تطبيق FaceTime مع عائلة ساسكس منذ ولادة ليليبت، أجابت الدوقة: "لا، لم أفعل".

في بيان صدر الأسبوع الماضي، أعلن دوق ودوقة ساسكس عن ولادة طفلهما الثاني، ليليبيت "ليلي" ديانا مونتباتن وندسور في 4 يونيو/ حزيران.

"سميت لي لي على اسم جدتها الكبرى، صاحبة الجلالة الملكة، التي لقب عائلتها هو ليليبت"، حسب بيان المتحدث باسم الزوجين.

وأضاف البيان أنه تم اختيار اسمها الأوسط، ديانا ، لتكريم جدتها الراحلة الحبيبة أميرة ويلز.

وليليبت هي ثاني أطفال الزوجين، ولديهما أيضًا ابن يبلغ من العمر عامين يُدعى أرشي هاريسون مونتباتن وندسور.