قبل قمة بوتين وبايدن.. روسيا تشن هجومًا إلكترونيًا جديدًا على أمريكا

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن، إعطاء تفاصيل حول الشكل المتوقع أن يبدو عليه الاجتماع أو المواضيع التي قد يتضمنها لقائه المرتقب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لكنه قال إنه سيوضح أين توجد "الخطوط الحمراء".

وأضاف بايدن، في مؤتمر صحفي في بروكسل، الاثنين: "سأوضح للرئيس بوتين أن هناك مجالات يمكننا أن نتعاون فيها، إذا اختار ذلك، وإذا اختار عدم التعاون والتصرف بطريقة كان يفعلها في الماضي فيما يتعلق بالأمن السيبراني وبعض الأنشطة الأخرى، من ثم سنرد وسنرد بالمثل".

وتابع بايدن: "يجب أن نقرر أين مصلحتنا المشتركة ومصلحة العالم، أن نتعاون ونرى ما إذا كان بإمكاننا فعل ذلك. والمجالات التي لا نتفق فيها، ونوضح ما هي الخطوط الحمراء".

وقال إنه تحدث إلى بوتين في الماضي، ووصفه بأنه "مشرق" و "صارم". وقال بايدن أيضًا إنه سيقدم مزيدًا من التفاصيل بعد اجتماع الأربعاء.

وعندما سأله جيف زيليني من CNN، عما إذا كان لا يزال يعتقد أن بايدن "قاتلا" مثلما وصفه من قبل: "لا أعتقد أن الأمر مهم للغاية فيما يتعلق بالاجتماع الذي سنعقده... لكنني أجبت بصدق على السؤال في المقابلة"، التي أجراها مع شبكة "ايه بي سي" في مارس/ أذار الماضي.

وعندما قال زيليني لبايدن إن بوتين ضحك عندما وصفه بأنه "قاتل"، وقتها صمت لوهلة ثم ابتسم قائلا: "أنا أضحك أيضًا".