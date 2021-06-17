لا "عداء" مع بايدن.. أبرز ما قاله بوتين بعد لقاء الرئيس الأمريكي

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- تبادل الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الهدايا على هامش قمتهما في مدينة جنيف بسويسرا، الأربعاء الماضي.

وأفادت وكالة أنباء "تاس" الحكومية نقلاً عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن بايدن حصل على مجموعة كتابية مزينة برسمة خوخلوما - وهي زخرفة روسية تقليدية - من قبل بوتين عقب القمة.

والنظارة من صنع شركة راندولف الأمريكية، التي تستخدم في الجيش الأمريكي منذ 1978، وهي مصممة للطيارين المقاتلين. ومنذ ذلك الحين، تقدم لشركاء حلف الناتو من طيارين رفيعي المستوى. ويتم تصنيعها في ماساتشوستس.

ويوم الأربعاء، أكد مسؤول في البيت الأبيض أن بايدن قد أهدى بوتين "تمثال بلوري لـ(حيوان) البيسون الأمريكي من تصميم ستوبين جلاس من نيويورك"، ونظارة شمسية مخصصة للطيارين.

كان مسؤول في البيت الأبيض، إن "الرئيس بايدن أهدى الرئيس بوتين تمثالًا بلوريًا لبيسون أمريكي من صنع ستوبين جلاس من نيويورك، وهو تفسير فخم لواحدة من أروع الثدييات في بلادنا وممثل القوة والوحدة والمرونة".

وأضاف المسؤول أنه "في عام 2016، تم تسميته رسميًا بالثدييات الوطنية للولايات المتحدة عندما وقعت إدارة أوباما وبايدن قانون تراث البيسون الوطني ليصبح قانونًا".

وتابع: "في روسيا، على مدار العشرين عامًا الماضية، أعيد الاهتمام بالبيسون الأوروبي من خلال إعادة بناء العديد من المواقع بعد انقراضها في عام 1927. وسيتم تقديم التمثال على قاعدة من خشب الكرز، رمزًا لأول رئيس لأمتنا، جورج واشنطن، مع لوحة نقش محفورة خصيصًا إحياء ذكرى اللقاء بين الرئيس بايدن والرئيس بوتين".