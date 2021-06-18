(CNN)-- وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الخميس، على قانون ينص على أن يوم 19 يونيو/حزيران، هو يوم الاستقلال الوطني التاسع عشر، وهو يوم فيدرالي أمريكي يحتفل بذكرى نهاية العبودية في الولايات المتحدة.

العطلة هي أول عطلة فيدرالية يتم اعتمادها منذ يوم مارتن لوثر كينغ جونيور في 1983، وتصبح على الأقل الإجازة الفيدرالية الحادية عشرة التي تعترف بها الحكومة الفيدرالية الأمريكية.

وأعلن مكتب إدارة شؤون الموظفين في الولايات المتحدة، الخميس، أن معظم الموظفين الفيدراليين سيحتفلون بالعطلة يوم الجمعة، حيث يصادف اليوم السبت من هذا العام.

ويحيي اليوم ذكرى 19 يونيو/ حزيران 1865، عندما أعلن اللواء الاتحادي جوردون غرانغر نهاية العبودية في غالفستون، تكساس، وفقًا لإعلان تحرير العبيد الذي أصدره الرئيس الأمريكي أبراهام لنكولن عام 1863. وكان عدد قليل من الولايات يعتبره عطلة مدفوعة الأجر.

واكتسب التشريع، الذي أقره الكونغرس يوم الأربعاء، زخمًا في أعقاب الاحتجاجات التي أشعلتها الشرطة في مقتل جورج فلويد العام الماضي. كما تم تحفيزه بعد فوز الديمقراطيين بالبيت الأبيض والسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.

وأقر مجلس النواب مشروع القانون، الأربعاء، بأغلبية 415 مقابل 14 صوتًا بعد أن أقر مجلس الشيوخ بالإجماع التشريع في اليوم السابق.

كان لمشروع القانون رعاة من الحزبين من بينهم النائبة الديمقراطية شيلا جاكسون لي من تكساس والسناتور الجمهوري جون كورنين من تكساس والسناتور الديمقراطي إد ماركي من ماساتشوستس.

وقالت لي للصحفيين قبل الموافقة النهائية على مشروع القانون: "ما أراه هنا اليوم هو أن الانقسام العرقي ينهار، يتم سحقه هذا اليوم في ظل تصويت بالغ الأهمية يجمع بين الناس الذين يفهمون قيمة الحرية".