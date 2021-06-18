مصادر لـCNN: كوريا الشمالية قد تجري أول اختبار أسلحة في عهد بايدن قريبا

كابوس لوجستي وأمني.. ماذا عرض ترامب على زعيم كوريا الشمالية؟

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال الزعيم الكوري الشمالي كين جونغ أون، إن بلاده يجب أن تكون "مستعدة للحوار والمواجهة"، وأن تكون "مستعدة تمامًا للمواجهة"، وذلك وفقا لما قاله أثناء مناقشة الاستراتيجية الدولية للبلاد، بما في ذلك الإدارة الأمريكية الجديدة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الحكومية، الجمعة، أن كيم جونغ أون "راجع وقيّم التغييرات الرئيسية التي تحدث على الساحة السياسية الدولية في الأيام الأخيرة والبيئة الخارجية لثورتنا".

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كيم أجرى تحليلاً مفصلاً لاتجاه سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه كوريا الشمالية و "أوضح الرد الاستراتيجي والتكتيكي المناسب واتجاه الأنشطة التي يجب الحفاظ عليها في العلاقات مع الولايات المتحدة في الأيام المقبلة".

وشدد كيم على الحاجة إلى زيادة تعزيز الموقف الاستراتيجي والدور النشط لكوريا الشمالية.

وقالت الوكالة إن كيم دعا إلى استجابة حادة وفورية للوضع سريع التغير وتركيز الجهود للسيطرة على الوضع في شبه الجزيرة الكورية.