خطاب ستيف جوبز في ستانفورد الأكثر مشاهدة على "يوتيوب".. ما الذي يميزه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ما الذي يجعل خطابات حفلات التخرج رائعة؟ هل هو الذكاء أم الحكمة أم إطلاق نكتة؟ قد تكون هذه بعض المكونات المطلوبة لجذب انتباه الخريجين وإلهامهم مدى الحياة.

ومن أوباما إلى ستيف جوبز، إليكم أقوال من بعض أبرز خطابات التخرج التي لا تُنسى على مر العصور.

دنزل واشنطن، جامعة بنسلفانيا 2011

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الممثل الأمريكي دنزل واشنطن: "العالم بحاجة إلى الكثير - ونحتاجه منكم، أيها الشباب. لذا انطلقوا إلى هناك. ابذلوا كل ما في وسعكم - سواء كان ذلك من وقتكم، أو موهبتكم، أو صلاتكم، أو كنزكم".

أوبرا وينفري، جامعة هارفارد 2013

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مضيفة البرامج الحوارية الأمريكية والمنتجة التلفزيونية أوبرا وينفري: "الفشل هو مجرد أن الحياة تحاول أن تدفعنا في اتجاه آخر".

روبرت دي نيرو، مدرسة تيش العليا للفنون، جامعة نيويورك 2015

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الممثل الأمريكي روبرت دي نيرو: "عندما يتعلق الأمر بالفنون، يجب أن يتفوق الشغف دائمًا على الفطرة السليمة. فأنت لا تتبع الأحلام فحسب، بل تصل إلى مصيرك".

ميشيل أوباما، حفل تخريج افتراضي عبر قناة "يوتيوب" "خريجي العام الدراسي 2020" "Dear Class of 2020"

Credit: YOUTUBE ORIGINALS

السيدة الأولى للولايات المتحدة السابقة ميشيل أوباما: "التواصل العميق والمحب مع الآخرين، والعمل الصادق الذي يؤدي إلى مساهمات دائمة لمجتمعك، والحيوية التي تأتي من مجموعة متنوعة من الأفكار ووجهات النظر، والفرصة لترك هذا العالم أفضل قليلاً مما وجدته، لا تحرم نفسك من كل ذلك، فلا بديل عنه".

ستيف جوبز، جامعة ستانفورد 2005

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مؤسس شركة "آبل" ورائد أعمال بشخصية جذابة في صناعة التكنولوجيا. ستيف جوبز هو مرادف للثورة الرقمية في الثمانينيات. وبعد أن عايش صناعة دائمة التغير لنحو 40 عامًا، أخبر جوبز الخريجين خلال خطاب التخرج لعام 2005 أن "مفتاح النجاح هو العثور على ما تحب، وحب ما تفعله".

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ستيف جوبز: "تذكُر أنك ستموت هو أفضل طريقة أعرفها لتجنب الوقوع في فخ التفكير بأن لديك ما تخسره ... لا يوجد سبب لعدم اتباع قلبك".

شيماماندا نغوزي أديتشي، كلية ويلسلي 2015

Credit: PING JI/COURTESY OF WELLESLEY COLLEGE

اشتهرت الكاتبة الناجحة شيماماندا نغوزي أديتشي بكتابتها المثقفة والاستفزازية طوال حياتها المهنية. ولم يكن خطاب التخرج لعام 2015 أقل إثارة، حيث شجعت الخريجين على العيش بصدق وعدم الخوف من الوجود بأقصى طاقتهم.

شيماماندا نغوزي أديشي: "لا تغير نفسك لإرضاء الآخرين. إذا أُعجب شخص ما بتلك النسخة منك، تلك النسخة المزيفة، فإنه في الواقع يحب هذا الشكل الملتوي، وليس أنت".

باراك أوباما، جامعة هوارد 2016

Credit: AL DRAGO/CQ ROLL CALL/AP

سيُذكر عبر التاريخ بأنه أصبح أول رئيس أسود للولايات المتحدة، لكن باراك أوباما معروف أيضًا على نطاق واسع بأنه أحد أفضل صانعي الخطابات في السياسة. وعندما ألقى خطاب حفل التخرج في جامعة هوارد في نهاية فترة رئاسته، أكد على أهمية تحقيق التغيير من خلال العمل.

Credit: Al Drago / AP

باراك أوباما: "التغيير يتطلب أكثر من مجرد التحدث علانية - إنه يتطلب الاستماع أيضًا. على وجه الخصوص، يتطلب الاستماع إلى من لا تتفق معهم، والاستعداد لتقديم تنازلات".

تشادويك بوسمان، جامعة هوارد 2018

Credit: Bill O'Leary/The Washington Post/Getty Images

عندما توفي الممثل الأمريكي تشادويك بوسمان بشكل مأساوي العام الماضي عن عمر يناهز الـ 43 عامًا بسبب سرطان القولون، احتفى به الأصدقاء والعائلة باعتباره رمزًا عالميًا ورمزًا ملهمًا لقوة السود. وفي خطاب التخرج لعام 2018 أمام الخريجين، أظهر حكمته من خلال التأكيد على أهمية إيجاد هدف، والقدرة على التحدث، ودعم الآخرين وكذلك نفسك.

تشادويك بوسمان: "الهدف هو عنصر أساسي فيك. هذا هو سبب وجودك على هذا الكوكب في هذا الوقت بالذات من التاريخ".

غلوريا ستاينم، جامعة تافتس 1987

Credit: Courtesy of Tufts University Digital Collections and Archives

كانت جدة ستاينم لوالدها رئيسة اللجنة التعليمية للجمعية الوطنية لحقوق المرأة ومندوبة المجلس الدولي للمرأة عام 1908، وأصبحت حفيدتها واحدة من طليعة الحركة النسائية. وفي عام 1987، ألقت ستاينم خطابًا صريحًا وعاطفيًا قدمت فيه حكماً قوية كانت تتمنى أن تعرفها عند تخرجها من الكلية.

غلوريا ستاينم: "كل ما تريد القيام به، افعله الآن. فالحياة هي الوقت، والوقت هو كل ما في الأمر".

ميندي كالينج ، كلية دارتموث 2018

Credit: Jennifer Hauck/The Valley News/AP

الممثلة والكاتبة الأمريكية ميندي كالينج: "إذا كانت لديك قائمة مرجعية، فهذا مفيد لك. ويمكن أن يكون الطموح المنظم في بعض الأحيان محفزًا. ولكن أيضًا، لا تتردد في ترك الأمر. نعم، نصيحتي التي تتوج بها من خطابي هي: "إذا كانت لديك قائمة مرجعية، فهذا مفيد لك. يمكن أن يكون الطموح المنظم في بعض الأحيان محفزًا. ولكن أيضًا، لا تتردد في ترك الأمر. وأجل، نصيحتي النهائية من خطابي هي أغنية من فيلم الرسوم المتحركة Frozen من ديزني".