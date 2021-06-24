(CNN)-- قال المتحدث العسكري باسم جبهة تحرير تيغراي، غبري غيبريتسادكان، الخميس، بعد مقتل العشرات في الإقليم عندما ضربت غارة جوية حكومية سوقًا مزدحمًا يوم الثلاثاء، إن الحكومة الإثيوبية "ترتكب جريمة ضد شعبنا".

رداً على الحادث الذي وقع في بلدة توغوغا الصغيرة، غرب العاصمة الإقليمية ميكيلي، قال غيبريتسادكان لشبكة CNN عبر هاتف يعمل عبر الأقمار الصناعية من موقع لم يكشف عنه في المنطقة أنه "لم يكن هناك أي من قواتنا المسلحة في توغوغا"، نافيًا ما قاله المتحدث باسم الجيش الإثيوبي الكولونيل جيتينيت أداني، لـ CNN في وقت سابق الخميس.

ونفى أداني أن يكون الجيش الإثيوبي قد استهدف مدنيين في الغارة الجوية، بعد أن زعم ​​في البداية أنه لا علاقة له بالهجوم. وقال أداني إن المقاتلين في توغوغا كانوا يرتدون ملابس مدنية ولم يكونوا داخل السوق.

ومع ذلك، قال غبريتسادكان لشبكة CNN: "لقد كان يوم التسوق. إنهم (الحكومة الإثيوبية) يرتكبون جريمة ضد شعبنا ".

قُتل ما لا يقل عن 30 شخصًا في الهجوم، وتم نقل أكثر من 60 شخصًا إلى المستشفى، بما في ذلك طفلة تبلغ من العمر عامين وصبي يبلغ من العمر 10 سنوات، وفقًا لمنتج في شبكة CNN على الأرض تحدث إلى الأطباء الذين يعالجون الضحايا.

يأتي الحادث المميت وسط تصاعد القتال في تيغراي في الأيام الأخيرة، مما أدى إلى تفاقم أزمة حقوق الإنسان المتصاعدة.

وقال غيبريتسادكان إن قوات تيغراي شنت هجوما كبيرا يوم الجمعة 18 يونيو، حملة "رأس ألولا أبا نيغا"، التي سميت على اسم شخصية سياسية إثيوبية من القرن التاسع عشر قاتلت المستعمرين ويعتبرها البعض أول جنرال أفريقي حديث. وزعم غيبريتسادكان أنه نتيجة للهجوم قد تم السيطرة بالفعل على "100 كيلومتر من الأراضي" في وسط تيغراي.

وعندما سألته شبكة CNN عما إذا كان الهجوم يعرّض المدنيين لمزيد من الأذى، قال "علينا حماية شعبنا. لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي ونشاهدهم يذبحون".

زعم جيبريتسادكان أيضًا أن جيش تيغراي أسقط 3 طائرات تابعة للقوات الجوية الإثيوبية منذ بدء الهجوم الأخير. وشبكة CNN غير قادرة على التحقق بشكل مستقل من هذا الادعاء.

وأكد المتحدث العسكري الإثيوبي لشبكة CNN أن طائرة واحدة "تحطمت" في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكنه ألقى باللوم على مشكلات فنية. ونفى إسقاطها وقال إنهم يحققون في سبب "التحطم".