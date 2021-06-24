شاهد لحظة إخراج طفل على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى في فلوريدا

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- لا يزال 99 شخصًا في عداد المفقودين بعد الانهيار الجزئي لمبنى في ولاية فلوريدا الأمريكية، وفقًا للمتحدث باسم إدارة شرطة ميامي، ألفارو زاباليتا.

كانت التقارير السابقة تشير إلى أن 51 شخصًا لم يعرف مصيرهم في الحادث الذي وقع في مجمعات بمنطقة سيرفسايد.

وقال مسؤولون إن جهود البحث والإنقاذ قد تستغرق نحو أسبوع.

ووصف عمدة قرية بال هاربور، غابرييل غروزمان، لشبكة CNN مشهد انهيار أبراج شامبلين بأنه "مدمر". وتقع بال هاربور على بعد حوالي ميل واحد شمال منطقة سيرفسايد.

وقال جروزمان إنه عاش في المبنى من عام 1983 إلى عام 1991 ووصفه بأنه "بشكل عام، على الأقل من الخارج، يبدو أنه في حالة جيدة."

وأضاف غروزمان إن المبنى يشغله مجتمع يهودي إلى حد كبير، وغالبية من يعيش فيه كبار السن والعائلات الشابة.