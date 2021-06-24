أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- عاد السفير الأمريكي لدى روسيا جون سوليفان إلى موسكو، الخميس، بعد أيام من استئناف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة منصبه في واشنطن.

وقال سوليفان، في بيان على تويتر من حساب المتحدث باسم السفارة: "عدت إلى موسكو اليوم. على استعداد للعمل مع فريق السفارة الأمريكية في روسيا نحو إحراز تقدم في أولويات السياسة الخارجية للولايات المتحدة، ومع روسيا على هدفنا المتمثل في إقامة علاقة مستقرة ويمكن التنبؤ بها بين بلدينا".

اتفقت الحكومتان الأمريكية والروسية على إعادة مبعوثيهما إلى عاصمتيهما عقب الاجتماع في جنيف بين الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين.

تم استدعاء أنتونوف من واشنطن قبل حوالي ثلاثة أشهر بعد أن وصف بايدن بوتين بالقاتل، وغادر سوليفان موسكو قبل شهرين تقريبًا بعد أن اقترحت روسيا عودته إلى واشنطن للتشاور.