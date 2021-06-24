نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أقلعت مقاتلة تابعة لسلاح البحرية الأمريكية من على متن حاملة الطائرات البريطانية "الملكة إليزابيث" بمهمة قتالية في الشرق الأوسط وذلك لأول مرة تقلع فيها طائرة حربية أمريكية من على متن حاملة طائرات أجنبية منذ الحرب العالمية الثانية.

جاء ذلك وفقا لما ذكرته وزارة الدفاع البريطانية، الثلاثاء.

المهمة التي أقلعت في سبيلها المقاتلة الأمريكية كانت ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف باسم "داعش" وأيضا تعتبر أول عملية لحاملة الطائرات البريطانية التي تعتبر أكبر سفن البحرية الملكية البريطانية وأيضا أول عملية لحاملات طائرات بريطانية منذ 10 سنوات.

وقال الكابتن جيمس بلاكمور، قائد الجناح على متن حاملة الطائرات البريطانية إن آخر مرة أقلعت فيه مقاتلة أمريكية بمهمة قتالية من على متن حاملة طائرات أجنبية كان في العام 1943 عندما أقلعت فيه مقاتلات أمريكية من على متن حاملة الطائرات البريطانية "فيكتوريوس" جنوب المحيط الهادئ.