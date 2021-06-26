دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتذر وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، واستقال من منصبه بعد تعرضه لانتقادات لخرقه إجراءات التباعد الاجتماعي عندما وقع في معانقة وتقبيل إحدى مساعديه.

وقال هانكوك في بيان: "أريد أن أكرر اعتذاري لخرق الإرشادات وأعتذر لعائلتي وأحبائي على وضعهم في هذا الأمر".

وقال وزير الصحة البريطاني، في مقطع فيديو نشره عبر تويتر: "أولئك الذين يضعون هذه القواعد يجب أن يلتزموا بها، ولهذا السبب يجب أن أستقيل".

وأضاف هانكوك: "أنا فخور جدًا بما فعلناه لحماية خدمة الصحة الوطنية في وقت الذروة، لتوزيع هذا اللقاح - أحد أسرع (عمليات توزيع) اللقاحات في العالم - وأتطلع إلى دعم الحكومة من المقاعد الخلفية".

وتعرض هانكوك لانتقادات شديدة، بعد أن قالت "ذا صن" إنه ظهر في صور وهو يقبل جينا كولادانغيلو، التي تدعي الصحيفة أنها صديقة ومساعدة لوزير الصحة.

وادعت ذا صن أن الصور تعود إلى 6 مايو/ أيار، قبل أسبوعين من السماح بالاتصال بين أفراد الأسرة في داخل الأماكن في إنجلترا.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قبوله استقالة هانكوك، وشكره على جهوده في مواجهة فيروس كوورنا.