دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— يصادف اليوم ذكرى وفاة الأميرة ديانا التي مضى على وفاتها أكثر من 20 عامًا. تزوجت ديانا من الأمير تشارلز، الوريث الظاهر للعرش البريطاني، في عام 1981. وأصبحت رمزًا دوليًا واستخدمت شهرتها للتوعية بعدد من الأسباب، من مرض الجذام إلى العنف المنزلي إلى الصحة العقلية. تصدرت عناوين الصحف في عام 1987 عندما صافحت عن قصد أحد مرضى الإيدز، وعملت على إبادة الأسطورة القائلة بأن فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز يمكن أن ينتشر عن طريق اللمس.

وكانت الأميرة على حد تعبير رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، "أميرة الشعب".

انفصلت ديانا والأمير تشارلز في عام 1996، لكنها كانت لا تزال هدفًا لتدقيق وسائل الإعلام المكثف.

في 31 أغسطس 1997، لقت ديانا وصديقها، دودي فايد حتفهما في حادث سيارة فائق السرعة في باريس، مع سائقهما هنري بول. وكانت تبلغ من العمر 36 عامًا عند وفاتها.

استنتج تحقيق فرنسي إلى أن بول كان مخمورًا بشكل قانوني في ذلك الوقت وكان مسؤولاً عن الحادث. في عام 2008، وجدت هيئة محلفين في الطب الشرعي البريطاني أن ديانا وفايد قُتلا بشكل غير قانوني بسبب تصرفات بول وملاحقة المصورين.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على أبرز الأحداث في حياة الأميرة ديانا الراحلة.