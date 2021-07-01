المدير المالي لمنظمة ترامب يسلم نفسه قبل اتهامات متوقعة في جرائم مالية

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أصدرت ماري موليغان، محامية المدير المالي لمنظمة ترامب ألين فايسلبيرغ، بيانًا قالت فيه إن موكلها "سيقاوم هذه الاتهامات في المحكمة".

وجاء في بيان موليغان أن موكلها "الدفع ببراءته وسيقاوم هذه التهم في المحكمة".

استسلم فايسلبيرغ لمكتب المدعي العام في مانهاتن صباح الخميس قبل توجيه تهم جنائية متوقعة ضده والشركة فيما يتعلق بجرائم ضريبية مزعومة.

وقدمت هيئة محلفين كبرى في مانهاتن لوائح الاتهام الأربعاء، ومن المقرر أن يتم الكشف عنها الخميس في حوالي الساعة 2 مساءً بالتوقيت الشرقي، وفقًا لمصدرين مطلعين على الأمر. ولم يتضح على الفور عدد التهم التي من المتوقع أن يواجهها.

من المتوقع أن يقوم مكتب المدعي العام في مانهاتن بتوجيه الاتهام إلى الشركة التي تحمل الاسم نفسه للرئيس السابق ترامب ومديرها المالي ألين فايسلبيرغ في أقرب وقت اليوم.

من بين الاتهامات المحتمل توجيهها إلى فايسلبيرغ بارتكاب جرائم ضريبية فيما يتعلق بمجموعة من الامتيازات والمزايا الممنوحة للموظفين، كما قال أشخاص مطلعون على الأمر لشبكة CNN.

وركز المحققون على فايسلبيرغ في محاولة لكسب تعاونه، لكن محاميه أبلغوا المدعين مؤخرًا أنه لن يتعاون.

من المرجح أن تؤدي لائحة الاتهام الموجهة إليه إلى زيادة الضغط عليه للامتثال لمطالب النيابة.

وبدأ فحص المحققين لفايسلبيرغ في أواخر العام الماضي، حيث جمع المدعون أدلة قد تدينه بمساعدة زوجة ابنه السابقة.

وعمل فايسلبرغ لصالح ترامب منذ عام 1973.