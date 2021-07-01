أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- اتهمت حركة طالبان الحكومة الأفغانية بعدم الانخراط في مفاوضات السلام بين الأفغان في الدوحة، لأنهم "مشغولون في الحرب".

وقال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان محمد نعيم، في بيان بالفيديو حول المفاوضات بين الأفغان، صدر أمس وحصلت عليه CNN: "نيتنا إحراز بعض التقدم، لكن الجانب الآخر لم يكن مهتمًا بمحادثات السلام".

واتهم نعيم فريق التفاوض التابع للحكومة الأفغانية بأنه غير مكتمل خلال محادثات السلام في مايو/ أيار في الدوحة، بسبب وجود بعض أعضائه "فعليًا في ساحة المعركة" و "الانشغال بالحرب".

"أعضاء الفريق المقابل (كانوا) حاضرين جسديًا في ساحة المعركة، من ناحية، فإن فريقهم غير مكتمل بينما البعض منهم مشغولون في الحرب"، قال نعيم في بيانه، في إشارة إلى المفاوضين من الحكومة الأفغانية، إنه يعطي صورة واضحة للغاية للجميع ، أعضاء الفريق المقابل لمحادثات السلام يشاركون جسديًا في الحرب ، في إشارة إلى المفاوضين من الحكومة الأفغانية ، لكنه لم يستشهد بأدلة مباشرة لدعم مزاعمه. .

وقال دبلوماسي أفغاني لشبكة CNN إن طالبان هي من "يعرقل" المحادثات.

يعتبر وقف إطلاق النار الدائم والشامل أحد البنود الرئيسية على جدول أعمال المفاوضات بين الأفغان، ولكن خلال عملية السلام، استمر القتال بلا هوادة، وحصلت طالبان على أرضية كبيرة في جميع أنحاء البلاد من خلال هجومها العسكري.

يوم الأربعاء، أصدرت السفارة الأمريكية في كابول بيانًا دعت فيه إلى إنهاء العنف، الذي تقول إنه "تحركه إلى حد كبير طالبان".

سقطت خمسون مقاطعة من أصل 370 منطقة في أفغانستان في أيدي مقاتلي طالبان منذ مايو/ أيار، وفقًا لمبعوثة الأمم المتحدة الخاصة لأفغانستان ديبورا ليونز، إلا أن طالبان تدعي أن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.

أخبرت حبيبة سرابي، المفاوضة نيابة عن الحكومة الأفغانية في الدوحة، شبكة CNN في أواخر يونيو/ حزيران أن طالبان يمكن أن "تسيطر في نهاية المطاف على جميع الطرق الرئيسية والطرق السريعة، مع التركيز على تطويق كابول والمراكز الحضرية الرئيسية ..."، إذا لم تكن قوات الأمن كذلك. قادرة على وقف الزخم.