(CNN)-- أصدر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بيانًا الخميس، وصف فيه لوائح الاتهام ضد منظمة ترامب ومديرها المالي، ألين فايسلبيرغ، بأنها جزء من "مطاردة الساحرات السياسية".

وقال ترامب في بيانه: "مطاردة الساحرات السياسية من قبل الديمقراطيين اليساريين الراديكاليين، مع تولي نيويورك الآن المهمة، مستمرة. إنها تقسم بلادنا بشكل لم يسبق له مثيل!".

واتهم المدعون العامون في نيويورك، الخميس، منظمة ترامب وشركة ترامب للرواتب والمدير المالي الرئيسي ألين فايسلبيرغ بـ 15 تهمة جنائية فيما يتعلق بمخطط ضريبي مزعوم يعود إلى عام 2005، في تطور قانوني غير عادي ضد الرئيس السابق الذي تحمل الشركة اسمه.

وحصل فايسليبرغ حصل على من الشركة على ما يقرب من 1.17 مليون دولار من الدخل غير الخاضع للضريبة المرتبط بالإيجار والنفقات ذات الصلة، على حد قول المدعين.

وقال ممثلو الادعاء في المحكمة إن التهم تشمل مخططًا للاحتيال والتآمر والاحتيال الضريبي الجنائي وتقديم أداة مزيفة لتقديم السجلات التجارية وتزويرها.

ولم يواجه ترامب نفسه الاتهامات.

وفي وقت لاحق، أُطلق سراح المدير المالي لمنظمة ترامب بضمانه الشخصي، إلا أنه طُلب منه تسليم جواز سفره.